Три украинки попали в призеры этапа Кубка Европы по бадминтону

Мария Улитина (Днепропетровск) заняла второе место в женской одиночке, а Анастасия Дмитришин и Дарья Самарчанц (Харьков) стали третьими в женской парной категории, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

В первом туре основной сетки Мария Улитина (79-я в мировом рейтинге) без игры прошла чешскую бадминтонистку Катерину Гавнхольт (29), снявшуюся с соревнований по причине травмы. В 1/8 финала Улитиной удалось обыграть многократную чемпионку Болгарии Петю Недельчеву (39) - 21:17, 22:24, 21:17. С болгарской бадминтонисткой Мария ранее встречалась четырежды, последний раз – на чемпионате мира в Копенгагене, все матчи заканчивались в пользу Недельчевой, и, наконец, Улитина смогла взять реванш.

В четвертьфинальном матче украинка совершенно неожиданно выиграла у сеянной второй испанской спортсменки Беатрис Корралес (24я) со счетом 21:17, 21:13. В финале Улитина встречалась с гонконгской спортсменкой, выступающей под канадским флагом Ли Мишель (15), Мария достойно сражалась, но уступила - 14:21, 17:21.

Женская пара Анастасия Дмитришин и Дарья Самарчанц (113-я в парном мировом рейтинге) была посеяна на турнире под третьим номером и вступила в борьбу в 1/8 финала, где обыграла польский дуэт Магдалена Витек и Анета Войтковска (169) со счетом 21:18, 12:21, 21:19.

В четвертьфинале харьковчанки выбили из борьбы француженок Перрин Ле Буханик и Тешана Вигнес Варан (206) - 21:16, 21:12.

Соперницами Дмитришин и Самарчанц по полуфиналу стали россиянки Ирина Хлебко и Елена Комендровская (209), пройти которых украинкам не удалось. Россиянки одержали победу в трех партиях - 21:12, 19:21, 21:14.

В финале россиянки уступили паре из Канады, а украинки поделили третье место с дуэтом из Дании.