Украинка Елистратова завоевала бронзу турецкого этапа Кубка мира по триатлону
13:42, 29 сентября 2014Спорт
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В Алании (Турция) состоялся этап Кубка мира по триатлону, где украинка Юлия Елистратова заоевала бронзовую медаль.
Юлия Елистратова завоевала бронзу этапа Кубка мира / noc--ukr.org
Украинка финишировала с результатом 2 часа 2 секунды, уступив 1 секунду, ставшей второй чешке Вендуле Фринтовой и 31 секунду победительнице из Голландии Майке Келерс.
В мужских соревнованиях победил швейцарец Свен Ридерер (результат - 1 час 45 минут 57 секунд), опередив на шесть секунд итальянца Алессандро Фабина и на 14 секунд – испанца Давида Кастро Фахардо.
Украинец Егор Мартыненко не финишировал.
Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем сезоне Елистратова выиграла два подряд этапа Кубка Европы в Испании и Румынии.
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