Украинка Елистратова завоевала бронзу турецкого этапа Кубка мира по триатлону

Украинка финишировала с результатом 2 часа 2 секунды, уступив 1 секунду, ставшей второй чешке Вендуле Фринтовой и 31 секунду победительнице из Голландии Майке Келерс.

В мужских соревнованиях победил швейцарец Свен Ридерер (результат - 1 час 45 минут 57 секунд), опередив на шесть секунд итальянца Алессандро Фабина и на 14 секунд – испанца Давида Кастро Фахардо.

Украинец Егор Мартыненко не финишировал.

Как сообщал УНИАН, ранее в нынешнем сезоне Елистратова выиграла два подряд этапа Кубка Европы в Испании и Румынии.