Украинские теннисисты вышли в высший дивизион чемпионата Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Победные очки в финале для команды завоевали Иван Катков и дважды Коу Лей.

Став победителями в Challenge Division, украинцы в следующем году будут играть в Championships Division.

В свою очередь, женская команда Украины, уже выступающая в высшем дивизионе, заняла итоговое 14-е место. В турнире за 13-16 места украинки победили команду Испании (3:1) и избежали необходимости бороться за право остаться в Championships Division. Затем украинки уступили сборной Люксембурга (2:3) и заняли итоговое 14-е место.

В матче с испанками победные очки принесли команде Анна Гапонова и дважды Маргарита Песоцкая. В поединке с командой Люксембурга свои матчи выиграли Маргарита Песоцкая и Анна Гапонова, а проиграли Татьяна Биленко и дважды Евгения Васильева.

В мужском турнире чемпионом Европы стала сборная Португалии, победив в финале соперников из Германии – 3:1. Бронзу разделили шведы и хорваты.

В соревнованиях женских команд золото завоевали немки, которые победили в финале австриек – 3:0. Бронзовыми призерами стали сборные Швеции и Польши.