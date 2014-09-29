Гандбольный "Мотор" с минимальным счетом уступил в матче первого тура Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт ЕГФ.

Матч в Венгрии проходил в упорной борьбе и с приблизительно равными шансами на успех. И в первом тайме соперник сумел добиться перевеса с разницей в 2 мяча - 13:11. Отлично проявил себя в этой 30-минутке вратарь запорожцев Рихард Штоль, а также линейный Александр Шевелев.

После перерыва украинцы и вовсе перехватили преимущество, поведя на 40-й минуте со счетом 16:14. И вплоть до 50-й минуты они удерживали перевес в 2-3 мяча. Переломной для нашей команды стала заключительная 10-минутка. Подопечные опытного испанского специалиста Карлоса Пастора за пять минут до финального свистка сравняли счет (24:24), а в заключительном отрезке игры сумели создать себе преимущество. Любопытно, что за 3 секунды до конца игры мяч был у Шевелева и тот готовил атаку, но решение румынских рефери, забравших у Шевелева мяч в обычной игровой ситуации, вынудило нашу команду признать поражение. Кстати, это решение арбитров вызвало некое недоумение не только в стане чемпиона Украины, но и у болельщиков в зале и на скамейке соперника. Впрочем, венгры лишь приветствовали решение арбитра.

Следующий поединок группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/15 запорожский «Мотор» проведет на арене столичного Дворца спорта 4 октября против французского «Дюнкерка».