Борец Юлия Ткач признана лучшей спортсменкой сентября в Украине
12:33, 29 сентября 2014Спорт
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По решению Национального олимпийского комитета лучшей спортсменкой Украины в сентябрь признана чемпионка мира по вольной борьбе Юлия Ткач, известная под своей девичьей фамилией - Остапчук.
Юлия Ткач признана лучшей спортсменкой сентября / wrestlingua.com
В свою очередь, наставник спортсменки Андрей Пистун признан лучшим тренером сентября, сообщает пресс-служба НОК Украины.
На чемпионате мира по спортивной борьбе, который состоялся в Ташкенте, в весовой категории до 63 кг наша спортсменка завоевала медаль высшей пробы. Это наивысшее достижение в сентябре среди всех украинских спортсменов в олимпийских номерах программы.
Интересно, что Юлия Ткач только весной вернулась из декретного отпуска и кроме мирового «золота» успела раньше завоевать и бронзовую медаль чемпионата Европы, который в апреле проходил в городе Вантаа (Финляндия).
Для новоиспеченной чемпионки мира это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.
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