Борец Юлия Ткач признана лучшей спортсменкой сентября в Украине

В свою очередь, наставник спортсменки Андрей Пистун признан лучшим тренером сентября, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который состоялся в Ташкенте, в весовой категории до 63 кг наша спортсменка завоевала медаль высшей пробы. Это наивысшее достижение в сентябре среди всех украинских спортсменов в олимпийских номерах программы.

Интересно, что Юлия Ткач только весной вернулась из декретного отпуска и кроме мирового «золота» успела раньше завоевать и бронзовую медаль чемпионата Европы, который в апреле проходил в городе Вантаа (Финляндия).

Для новоиспеченной чемпионки мира это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.