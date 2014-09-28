В первых матчах 1/8 финала Кубка Украины по футболу зафиксировано три сенсации

Все три команды проводили свои матчи в гостях.

"Черноморец" сегодня играл в Днепродзержинске с местной "Сталью". Хозяева открыли счет в середине первого тайма, на 24-й минуте, когда точный удар удался Антону Котляру. Но, в самой концовке тайма, на 45-й минуте капитан одесситов Алексей Гай сравнял счет. Тем не менее, во втором тайме "Сталь" сумела забить победный гол, когда дубль на 82-й минуте оформил Котляр.

"Металлист" накануне проводил игру в Ужгороде с местной "Говерлой" и сыграл вничью - 2:2. На голы Виталия Каверина и Сергея Мукушко харьковчане ответили дублем Клейтона Хавьера.

В свою очередь, "Днепр" проводил свой матч в Луцке против "Волыни" и единственный гол забил игрок луцкой команды Эрик Бикфалви - 1:0.

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" разгромил в гостях "Полтаву" - 5:1.

Также на этой стадии соревнований состоялись матчи: "Александрия" - "Заря" (Луганск) - 0:1, "Ильичевец" (Мариуполь) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1, "Карпаты" (Львов) - "Динамо" (Киев) - 0:1, "Олимпик" (Донецк) - "Металлург" (Запорожье) - 2:0.

Согласно новому регламенту турнира, вступившему в силу с нынешнего сезона 2014/15, начиная с 1/8 финала команды проводят по два матча - дома и в гостях. Ответные игры состоятся через месяц, базовая дата игр 29 октября.