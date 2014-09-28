Суперматчем легенд "Динамо" почтило память Белькевича, Баля и Гусина

Команды были поделены на "Белых" и "Синих". Матч завершился боевой ничьей - 3:3.

Андрей Шевченко первым забил в игре за "Синих", однако его мяч не засчитали из-за офсайда. Точным ударом ответил Сергей Ребров, выведя вперед "Белых" на 27-й минуте. За несколько минут до перерыва Георгий Деметрадзе сравнял счет.

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Во втором тайме зрители увидели еще 4 гола. За "Белых" забили Александр Хацкевич и Олег Гусев, а за "Синих" - Олег Венглинский и Андрей Шевченко. Главный посыл, сделанный участники игры - жизнь продолжается и надо с улыбкой вспомнить своих друзей, которые дарили добро и свет.

"ТСН Проспорт" и канал "2+2" осуществляли прямую видеотрансляцию игры.

Напомним, "Динамо" похоронила трех своих легендарных игроков практически в течение месяца. Белькевич умер 1 августа. Баль ушел на тот свет 9-го. А Гусин погиб 17 сентября.