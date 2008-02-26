Днепр и Динамо рассудит львовянин

После перерыва возобновляется Чемпионат Украины по футболу. Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 19-го тура.

На центральном матче тура в Днепропетровске (2 марта) между местным Днепром и киевским Динамо будет работать львовская бригада арбитров во главе с Андреем Шандором (тот самый, которого хотел усыновить Мирча Луческу после проигранного матча с Кривбассом в октябре). помогать ему будут Эдуард Валенко и Виталий Пономарев. Четвертым судьей будет Юрий Мосейчук из Черновцов.

Другие матчи будут обслуживать такие люди:

29 февраля Арсенал - Заря - Швецов (Одесса)

1 марта Шахтер - Закарпатье - Шмигельский (Львов)

1 марта Металлист - Ворскла - Годулян (Одесса)

1 марта Карпаты - Харьков - Геренда (Калуш)

1 марта Черноморец - Нефтяник - Подушкин (Харьков)

2 марта Металлург З - Металлург Д - Венгер (Киев)

2 марта Кривбасс - Таврия - Зубарев (Славянск)

Football.ua