Гимнастка Ризатдинова принесла сборной Украины четвертую бронзу ЧМ

В Измире (Турция) завершились соревнования в многоборье на Чемпионате мира по художественной гимнастике, где бронзовую медаль завоевала украинка Анна Ризатдинова.

За упражнения с мячом, лентой, булавами и обручем она получила в сумме 72,449 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпионкой мира в этом виде программы стала Яна Кудрявцева из России - 75,266 балла, втрое место на счету еще одной россиянки Маргариты Мамун - 74,149.

Ранее на этом турнире сборная Украины завоевала бронзовую награду в командном первенстве, а также Ризатдинова выиграла две бронзы в индивидуальных финалах в упражнениях с булавами и лентой.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Измире (Турция) с 22 по 28 сентября.