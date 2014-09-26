Тренер чемпиона Украины по гандболу "Мотора" отметил сильный состав соперника по ЛЧ

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

Говоря о испанских легионерах венгерской команды - вратаре Хосе Мануэле Сиерре и левом полусреднем Антонио Гарсие, тренер отметил: "Гарсия - это серьезное усиление. На каждом месте во второй линии у венгров есть по два игрока высокого класса, как высокие бросающие, так и обыгрывающие. Опытные разыгрывающие прекрасно видят поле, спаяны с линией. На краях с одной стороны играет швед Калльман, выигравший три ЛЧ, с другой - Гарсия Парондо, у которого их две. Вратарь - второй номер сборной Испании. Не будем сбрасывать со счетов и силу остальных гандболистов. Победа в Кубке ЕГФ о чем-то, наверное, говорит. Причем «Пик» обыграл в Берлине и местный «Фюхсе», и затем, в финале, французский «Монпелье». Они стали сильнее не столько после работы на трансферном рынке, сколько после победы во втором по значимости еврокубке, которая добавила увесистую порцию уверенности командным действиям".

Касательно прогнозов на выступление украинской команды в Лиге чемпионов, Бебешко отметил: "Как и в минувшем розыгрыше, мы хотим пройти в плей-офф. Для этого необходимо набрать девять очков. В прошлом году нам этого хватило. Что касается конкретных ближайших планов, то я поставил задачу - в первых четырех встречах взять четыре очка".

Как сообщал УНИАН, свой первый матч группового этапа ЛЧ сезона 2014/15 "Мотор" проведет 28 сентября в гостях против венгерского клуба "Пик" из города Шегед.

Домашние матч ЛЧ 2014/15 "Мотор" будет проводить в киевском Дворце спорта.