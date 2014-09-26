Теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Ухане

16:00, 26 сентября 2014
Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира в Ухане (Китай) уступила 3-й ракетке мира чешке Петре Квитовой - 3:6, 5:7.

Свитолина проиграла на турнире в Китае / sapronov-tennis.org

Поединок продолжался 1 час 36 минут, сообщает Теннисный портал Украины. 

Во втором сете у украинки были шансы на успех (при счете 1:3 она выиграла три гейма подряд - 4:3), которыми она не не сумела воспользоваться. 

За игру Свитолина реализовала один из шести брейк-пойнтов, а Квитова – три из пяти. Элина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против семи эйсов и пяти двойных ошибок у Петры. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Свитолина покидает турнир в Ухане, заработав 350 рейтинговых очков и $ 110.1 тыс. призовых.

Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд $2.44 млн.) проходит в Китае с 22 по 28 августа.

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