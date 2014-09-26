Теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Ухане

Поединок продолжался 1 час 36 минут, сообщает Теннисный портал Украины.

Во втором сете у украинки были шансы на успех (при счете 1:3 она выиграла три гейма подряд - 4:3), которыми она не не сумела воспользоваться.

За игру Свитолина реализовала один из шести брейк-пойнтов, а Квитова – три из пяти. Элина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против семи эйсов и пяти двойных ошибок у Петры. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Свитолина покидает турнир в Ухане, заработав 350 рейтинговых очков и $ 110.1 тыс. призовых.

Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд $2.44 млн.) проходит в Китае с 22 по 28 августа.