Сборную Украины на ЧМ по гимнастике представят 12 спортсменов

В составе команды на мировое первенство отправятся 12 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Этот старт является первым шагом к олимпийской квалификации. Лучшие восемь мужских и женских команд сразу отберутся на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: мужчины - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Максим Семянкив, Андрей Сенечкин, Никита Ермак, Георгий Петросян; женщины - Кристина Санькова, Ангелина Кислая, Олеся Сазонова, Яна Федорова, Анастасия Ильницкая и Дарья Матвеева.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 12 октября в Нанкине (Китай). Более 600 спортсменов из 74 стран мира будут соревноваться за медали турнира.