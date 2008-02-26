Капитан «Шахтера» строит дома и продает квартиры

11:51, 26 февраля 2008
Спорт
1340

Украинского законодательства игрок не знает

Капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна продал уже несколько квартир своим партнерам по сборной Хорватии. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на официальном сайте ФК "Шахтер".

На вопрос, как продвигается его бизнес в Хорватии, а именно: строительство многоквартирных домов, и не планирует ли он заняться этим же в Донецке, Дарио Срна ответил: "С удовольствием, но я не знаю украинского законодательства, а найти человека, который мог бы этим заняться добросовестно, здесь не могу. А в Хорватии все идет нормально. Несколько квартир уже продал своим партнерам по сборной Хорватии. Двое из них – Ивица Олич и Йерко Леко".

Остров

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter