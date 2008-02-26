Капитан «Шахтера» строит дома и продает квартиры

Капитан донецкого "Шахтера" хорват Дарио Срна продал уже несколько квартир своим партнерам по сборной Хорватии. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции на официальном сайте ФК "Шахтер".

На вопрос, как продвигается его бизнес в Хорватии, а именно: строительство многоквартирных домов, и не планирует ли он заняться этим же в Донецке, Дарио Срна ответил: "С удовольствием, но я не знаю украинского законодательства, а найти человека, который мог бы этим заняться добросовестно, здесь не могу. А в Хорватии все идет нормально. Несколько квартир уже продал своим партнерам по сборной Хорватии. Двое из них – Ивица Олич и Йерко Леко".

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