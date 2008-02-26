Ибрагимов намерен вернуть себе чемпионский титул
10:43, 26 февраля 2008Спорт
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Тренер трагедии не делает
|Султан Ибрагимов по окончании боя с Владимиром Кличко. Нью-Йорк, 24 февраля
«Трагедии из этой неудачи я не делаю. Это всего лишь первое поражение Ибрагимова в карьере и мы сделаем все для того, чтобы он вскоре снова дрался за титул. По какой именно версии - не важно. Султан проведет пару поединков и, уверен, снова станет чемпионом", - подытожил тренер Султана Ибрагимова.
Бой, в котором Владимир Кличко объединил три чемпионских пояса, состоялся в Нью-Йорке, в ночь на воскресенье, 24 февраля.
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