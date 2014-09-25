Анна Ризатдинова завоевала две бронзовые медали ЧМ

В турецком Измире завершились соревнования в отдельных видах программы Чемпионата мира по художественной гимнастике, где украинка Анна Ризатдинова выиграла две бронзовые награды.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В упражнении с булавами судьи оценили выступление украинки в 18 баллов ровно. Чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Яна Кудрявцева - 18,750. на втором месте еще одна представительница России Маргарита Мамун - 18,650.

В упражнении с лентой судьи изначально поставили Ризатдиновой 17.916 балла. Украинская делегация подавала протест, в результате чего первоначальная оценка была понижена до 17,766 балла. Впрочем, на итоговом 3-м месте этот результат никак не отразился. В этом виде чемпионкой стала Мамун - 18,566, а Кудрявцева заняла второе место - 18,183 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины завоевала бронзу в командных соревнованиях. Таким образом, на счету украинской команды уже 3 награды.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Измире (Турция) с 22 по 28 сентября.