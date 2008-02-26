Итоги 27 тура английской Премьер-лиги

В понедельник одним матчем завершился 27-й тур английской Премьер-лиги. "Эвертон" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

"Ириски" опередили "Ливерпуль" и вышли на четвертое место в таблице, набрав 50 очков. У "красных" - 47, но есть игра в запасе. Лидером чемпионата с 64-мя очками остается "Арсенал". В затылок ему дышит МЮ - 61. "Челси" идет третьим (55) с игрой в запасе.