Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла бронзу ЧМ в командном зачете
18:19, 25 сентября 2014Спорт
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Украинки завоевали первую медаль в Измире
Анна Ризатдинова и ее партнерши по команде выиграли бронзу ЧМ / noc--ukr.org
На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в турецком Измире, сборная Украины выиграла первую награду - бронзу в командном первенстве.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Команда в составе - Виктория Мазур, Анна Ризатдинова и Элеонора Романова - набрала в сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы, лента) 135,515 балла.
Украинки уступили серебряным призерам из Беларуси 0,558 балла.
Титул чемпионок мира защитили россиянки (147,914).
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Измире с 22 по 28 сентября.
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