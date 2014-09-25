Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла бронзу ЧМ в командном зачете

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в турецком Измире, сборная Украины выиграла первую награду - бронзу в командном первенстве.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда в составе - Виктория Мазур, Анна Ризатдинова и Элеонора Романова - набрала в сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы, лента) 135,515 балла.

Украинки уступили серебряным призерам из Беларуси 0,558 балла.

Титул чемпионок мира защитили россиянки (147,914).

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Измире с 22 по 28 сентября.