Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Ухане

Поединок продолжался 1 час 40 минут, сообщает Теннисный портал Украины.

У обеих соперниц было по десять брейк-пойнтов, из которых Свитолина реализовала пять, а Кербер – четыре. Немка выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки. Элина навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче.

За место в финале китайского турнира Свитолина сразится с третьей ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой, которая за 1 час 21 минуту обыграла испанку Каролин Гарсию – 6:3, 6:4.

Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд - $2.44 млн.) проходит в китайском Ухане с 22 по 28 сентября.