Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Ухане
18:10, 25 сентября 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина занимающая в мировом рейтинге 34-е место, нанесла поражение восьмой ракетке мира немке Анжелике Кербер со счетом 6:4, 7:6(3).
Свитолина уже дошла до полуфинала турнира в Ухане / sq.com.ua
Поединок продолжался 1 час 40 минут, сообщает Теннисный портал Украины.
У обеих соперниц было по десять брейк-пойнтов, из которых Свитолина реализовала пять, а Кербер – четыре. Немка выполнила один эйс и допустила три двойных ошибки. Элина навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче.
За место в финале китайского турнира Свитолина сразится с третьей ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой, которая за 1 час 21 минуту обыграла испанку Каролин Гарсию – 6:3, 6:4.
Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд - $2.44 млн.) проходит в китайском Ухане с 22 по 28 сентября.
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