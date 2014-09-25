"Шахтер" разгромил в Кубке Украины "Полтаву"

В Полтаве завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Полтава" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 1:5.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Вторая команда чемпионата Украины на данный момент чересчур спокойно начала матч с представителем низшей лиги из-за чего едва не поплатилась. Счет на 36-й минуте открыл Игорь Фомич. Зеленевич протащил мяч к штрафной, отдал вправо на Бутенина, тот прострелил на дальнюю штангу и Фомич в падении переправил мяч в сетку ворот. Правда, выиграть даже один тайм полтавчанам не удалось. На 45-й минуте Илсиньо выполнил передачу верхом с правого фланга, мяч застрял в штрафной, Тейшейра воспользовался неразберихой и головой переправил мяч в сетку ворот.

А уже во втором тайме преимущество гостей было подавляющим. На 67-й минуте гол забил Александр Гладкий. Бернард обыгрался в стенку с Гладким, после чего двое защитников "Полтавы" не смогли выбить мяч из вратарской. Данной ситуацией воспользовался форвард Шахтёра, который с близкого расстояния переправил футбольный снаряд в сетку. Спустя 7 минут Тейшейра получил мяч от партнёра по команде, сместился ближе к центру и нанёс точный удар в дальний угол. А на 79-й минуте Фред навесил на дальнюю штангу, а Гладкий головой скинул мяч во вратарскую, где никем не прикрытый Чигринский с метра переправил мяч в пустые ворота. Наконец, на 95-й минуте Дентиньо реалиовал пенальти за нарушение правил на себе же - 5:1.

Как сообщал УНИАН, на стадии 1/8 финала команды проводят два матча. Ответная игра состоится через месяц.