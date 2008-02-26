Владимир Кличко: я слышал, как болельщики начали свистеть

Владимир Кличко дал интервью, в котором рассказал о ходе поединка с Султаном Ибрагимовым и о своих дальнейших планах.

О поединке: «Я редко включал правую руку, поскольку был уверен, что Султан без проблем встретит эти выпады. Потому и не шел в контратаки. Ибрагимов – быстрый, против него очень неудобно боксировать.

Да, я слышал как болельщики начали свистеть после третьего раунда. Но я вышел на ринг, чтобы выиграть убедительно. Для меня важен пояс, а также собственное хорошее выступление. Я не могу обращать внимание на зрителей, поскольку должен прежде всего выполнять указания тренера».

О дальнейших планах: «Я хочу выйти на ринг в скором времени. Надеюсь, против действующего чемпиона мира. Решение о следующем сопернике будет принято в течение ближайших нескольких недель. До сих пор я думал только о спортивной стороне вопроса, сейчас на первый план выйдет коммерческая. Это тоже интересно. Не знаю, где пройдет мой следующий бой, скажу одно – в Европе. Эту неделю я еще останусь в США, а потом поеду домой. Я уже не был дома 3 или 4 месяца», – цитирует Владимира немецкое агентство SID.

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