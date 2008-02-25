Виталий Кличко: Ибрагимов меня очень удивил

Почетный чемпион мира WBC Виталий Кличко заявил, что ни на миг не сомневался в победе своего младшего брата в объединительном бою против Султана Ибрагимова.

"Я еще ранее говорил и повторяю это: в мире сейчас нет тяжеловеса, который техничнее Владимира... Я сегодня не так сильно волновался, так как был стопроцентно уверен, что брат выиграет. Конечно, в боксе бывает всякое, и Ибрагимов - не мальчик, а отличный боксер с хорошим ударом. Но шансов у него сегодня не было. Кстати, Ибрагимов меня очень удивил - он здорово держит удар. Пара ударов, которые он пропустил в 9-м раунде, была бы окончательными ударами для любого другого боксера...", - заметил Кличко-старший.

ИА REGNUM