Свитолина стала пятой украинской теннисисткой, заработавшей более $1 млн. призовых за карьеру

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

До этой недели сумма призовых первой ракетки Украины составляла 969 270$. Выйдя в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай), Свитолина заработала как минимум 50 700$, таким образом превзойдя отметку в миллион долларов США.

Среди действующих теннисисток Украины только призовые Катерины Бондаренко (2 186 465$) и Ольги Савчук (1 033 578$) исчисляются семизначными цифрами. Однако свой первый миллион киевлянка и дончанка заработали в более взрослом возрасте, как и Алена Бондаренко и Татьяна Перебийнис, также имеющие в активе призовые более миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Свитолина прошла в четвертьфинал турнира WTA Premier в Ухане (Китай) без игры. В матче 1/8 финала харьковчанка должна была сыграть с испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой, но соперница отказалась от участия в матче сославшись на травму. За выход в полуфинал Свитолина сразится с немкой Анжеликой Кербер.