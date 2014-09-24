Женская сборная Украины по футболу сыграет в плей-офф отбора ЧМ с командой Италии

Соперник украинок определился в ходе жеребьевки состоявшейся в Ньоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно регламенту соревнований, последняя, восьмая, путевка на женский чемпионат мира-2015 в Канаде от Европы будет разыграна в стыковых матчах, которые пройдут в течение двух ближайших месяцев. Победитель пары Украина - Италия в финале плей-офф сойдется с победителем пары Шотландия - Нидерланды.

Главный тренер сборной Италии Антонио Кабрини так прокомментировал итоги жеребьевки: "Украинки сейчас находятся на подъеме. С каждым годом растет качество их игры. В своей группе они финишировали на втором месте. Все это говорит о конкурентоспособности сборной Украины. Однако думаю, что мы можем успешно противостоять любой команде. Уверен, что в октябре мы будем находится в лучшем физическом состоянии. Мы будем еще сильнее. Сейчас у нас есть определенные проблемы, но к стыковым матчам мы подойдем во всеоружии. Мы должны подготовиться как можно лучше".

Полуфиналы состоятся 25/26 и 29/30 октября. Ответный матч состоится на поле украинской команды. Финал "стыков" состоится 22/23 и 26/27 ноября. Ответный матч состоится на поле победителя пары Украина - Италия.