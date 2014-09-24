Два украинских хоккеиста подписали контракт с польским ХК "Ястржебье"

Об этом сообщает официальный сайт команды из города Ястшембе-Здруй.

7 сентября игроки прибыли на просмотр в Польшу и после двухнедельных сборов тренерский штаб команды принял решение о том, что игроки будут выступать в составе команды. Игроки подписали контракты сроком на 1 год.

Из-за бюрократических проволочек украинцев могут не успеть заявить на матч-открытие чемпионата Польши против "Подхале" (Новы-Тарг), но, в любом случае, дебют украинцев в польском чемпионате состоится до 30 сентября, когда команда проведет игру 2-го тура с ХК "Санок" из одноименного города.

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе летнего межсезонья-2014 украинские хоккейные клубы покинули в общей сложности 29 игроков. Теперь их число возросло до 31-го.

Проведение чемпионата Украины сезона 2014/15 находится под большим вопросом, так как большинство украинских команд испытывают финансовые проблемы.