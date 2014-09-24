Юниорская команда «Барселоны» подписала контракт с 17-летним воспитанником детского дома Киевщины

15:11, 24 сентября 2014
Спорт
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Владимир Багмет, который воспитывался в яготинском детдоме, подписал контракт с испанской "Барселоной".

Барселона / fcbarcelona.com

Об этом сообщает официальный сайт Киевской областной федерации футбола.

В свое время юный футболист был на просмотре в донецком «Шахтере» и киевском "Динамо", но тренеры этих клубов не включили его в состав своих детских команд. Футбольные способности парня заметили в Испании, куда он ежегодно выбирался с воспитанниками детдома на оздоровление.

Багмет играл в региональных лигах, потом его пригласили в провинциальный клуб Примеры, а уже оттуда - в «Барселону». Он прошел игровые испытания и на международной арене, а теперь является игроком каталонской команды U-19, которая выступает в Юношеской лиге УЕФА.

В данный момент испанцы занимаются вопросом натурализации Владимира Багмета с целью привлечения его в ряды национальной команды.

17-річний Багмет гратиме у скалді

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