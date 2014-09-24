Чемпион Украины по гандболу может пробиться в число 16-ти лучших команд Европы

Об этом сообщает пресс-служба "Мотора".

В частности, Жуков отметил: "В нашей группе есть явный фаворит – это польский клуб «Виве Кельце», со всеми остальными соперниками будем бороться только за победные очки, как дома, так и на выездах. Помимо этого уверен, что постараемся и полякам дать настоящий бой. Желание у всех ребят имеется огромное, все объедены идеей выступить и в этом сезоне как можно лучше, поэтому с нетерпением ждем старта в групповом турнире".

Говоря о своем дебютном матче в Лиге чемпионов ("Мотор" - "Фассано" (Италия) в квалификационном турнире ЛЧ) и первом голе в турнире Жуков отметил: "Честно говоря, момент был очень волнительный. К тому времени, когда меня Сергей Васильевич Бебешко (тренер "Мотора") выпустил на площадку, мы уже прочно удерживали лидерство в матче, поэтому страха ошибиться, скорее всего, не было. Больше было желания себя проявить и не подвести ожиданий тренерского штаба, ведь мне пришлось очень долго ждать подобного шанса. К счастью все прошло нормально, свою роль сыграло то, что сказал «центральный» и получилось забить после первого же броска. Потом забил еще один гол... Очень рад, что все так получилось".

Говоря о предстоящем сезоне в целом, Жуков отметил: "Это важный этап в моей жизни, так как подобный шанс нельзя упустить. Это возможность не только себя проявить с лучшей стороны и хорошо себя зарекомендовать на ряду с такими высококлассными игроками, которые собраны сейчас в «Моторе». Прежде всего я должен оправдать доверие тренерского штаба и доказать самому себе, что достоин играть в составе лучшего клуба страны. До этого, когда я играл во второй команде, можно сказать, что был там лидером, играл практически всегда «от звонка до звонка», а сейчас нужно трудиться в два, в три раза больше, ведь уровень предстоящих игр несопоставим со всеми моими предыдущими. Очень хочу стать стабильным и надежным игроком, на которого можно будет положиться в ответственный момент".

В 2011-м году 2-метровый левый полусредний Жуков уже пробовал свои силы в составе команды. Однако в борьбе за место в основе молодой исполнитель значительно уступал опытным исполнителям и как следствие был вынужден довольствоваться лишь местом в запасе. Руководство клуба не стало форсировать события, приняв решение перевести Жукова в фарм-клуб, где игрок вновь обрел уверенность и стал одним из лучших в списке бомбардиров. Пройдя предсезонную подготовку под руководством Сергея Бебешко сейчас он уже в первом официальном матче (против итальянцев) не затерялся и открыл счет своим голам в составе «Мотора» в ЛЧ.

Свой первый матч группового этапа ЛЧ сезона 2014/15 "Мотор" проведет 28 сентября в гостях против венгерского клуба "Пик" из города Шегед.

Домашние матч ЛЧ 2014/15 "Мотор" будет проводить в киевском Дворце спорта.