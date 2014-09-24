Сборная Украины завоевала 25 медалей на Специальных Олимпийских Европейских летних Играх-2014

Об этом сообщает пресс-служба Специальной олимпиады Украины.

Всего команда Специальной Олимпиады Украины завоевала 25 медалей и доказала в очередной раз, что, несмотря на интеллектуальные нарушения, спортсмены способны представлять свою страну на самом высоком уровне и являются подлинными героями Украины.

Украинские спортсмены-инвалиды завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей в гимнастике, 2 серебряные медали в бадминтоне, 3 золотые медали в настольном теннисе, 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали в плавании и заняли почетное второе место в соревновании по футболу.

Специальная Олимпиада - это международная спортивная организация для людей с нарушением интеллектуального развития. Летние и Зимние Олимпийские Игры проводятся раз в два года. Специальная Олимпиада Украины направляет команду на каждое соревнование с 1995 года.