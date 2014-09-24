Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане
13:30, 24 сентября 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал турнира WTA Premier в Ухане (Китай) без игры.
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане / sq.com.ua
В матче 1/8 финала харьковчанка должна была сыграть с испанской теннисисткой Гарбиньей Мугурусой, но соперница отказалась от участия в матче сославшись на травму, сообщает Теннисный портал Украины.
За выход в полуфинал Свитолина сразится с немкой Анжеликой Кербер.
Кербер, в свою очередь, в матче 1/8 финала играла с Барбарой Заглавовой-Стрыцовой из Чехии и разгромила оппонентку в двух сетах - 6:1, 6:1.
Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд - $2.44 млн.) проходит в китайском Ухане с 22 по 28 сентября.
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