Баскетбольный клуб "Киев" проведет предсезонныйтурнир

Кроме столичной команды участие в соревнованиях примут БК «Одесса», МБК «Николаев» и БК «Днепр-АЗОТ» (Днепродзержинск), сообщает пресс-служба столичного клуба.

Согласно регламенту турнира, команды сыграют по круговой системе - каждый с каждым - по три матча.

Расписание игр следующее:

26.09.2014 (пятница): 16:30 БК «Одесса» - БК «Киев», 19:15 МБК «Николаев» - БК «Днепр-АЗОТ».

27.09.2014 (суббота): 13:00 БК «Киев» - БК «Днепр-АЗОТ», 16:00 БК «Одесса» - МБК «Николаев».

28.09.2014 (воскресенье): 11:00 БК «Днепр-АЗОТ» - БК «Одесса», 13:00 МБК «Николаев» - БК «Киев».

Все поединки будут проходить в столичном Дворце Спорта.