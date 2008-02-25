Суркис готов предложить Реброву пожизненный контракт

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно будущего Сергея Реброва в клубе. "Продажа Реброва сейчас, может быть, и была бы возможна, если бы не одно "но". Юрий Семин считает, что нам Сергей нужен для завоевания "золота" чемпионата. А в дальнейшем у нас возможны два варианта. Или Ребров погонится за "длинным рублем", но не факт, что при этом приобретет в новом клубе комфорт. Или же он останется в "Динамо". Относительно того, готов ли я предложить Реброву новый двухлетний контракт, как того якобы хочет сам футболист, то скажу, что ему я готов предложить пожизненный контракт. Он коренной динамовец. После завершения карьеры хотел бы остаться в футболе. Думаю, я найду нужные аргументы в переговорах с ним", - заявил Игорь Суркис.

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