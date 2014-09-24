Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу огласил состав на матч отбора Евро с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба БФФ.

Главный тренер команды вызвал на предстоящие встречи 26 футболистов:

Вратари - Юрий Жевнов ("Торпедо" Москва, Россия); Александр Гутор ("Динамо-Минск"); Сергей Черник (БАТЭ Борисов). Защитники - Игорь Шитов ("Мордовия" Саранск, Россия); Сергей Матвейчик ("Шахтёр" Солигорск); Сергей Политевич ("Динамо-Минск"); Александр Мартынович ("Краснодар", Россия); Дмитрий Верховцов ("Уфа", Россия); Егор Филипенко, Денис Поляков (оба - БАТЭ Борисов); Максим Бордачев ("Ростов", Россия). Полузащитники: Тимофей Калачев ("Ростов", Россия); Сергей Баланович ("Амкар" Пермь, Россия); Сергей Кисляк ("Рубин" Казань, Россия); Станислав Драгун ("Крылья Советов" Самара, Россия); Михаил Сиваков ("Черноморец" Одесса, Украина); Эдгар Олехнович, Илья Алексиевич, Михаил Гордейчук (все - БАТЭ Борисов); Игорь Стасевич ("Динамо-Минск"); Сергей Кривец ("Метц", Франция); Ренан Брессан ("Риу Аве", Португалия). Нападающие: Виталий Родионов (БАТЭ Борисов); Сергей Корниленко ("Крылья Советов" Самара, Россия); Николай Януш ("Шахтёр" Солигорск); Павел Савицкий ("Неман" Гродно).

9 октября в 21:45 национальная сборная Беларуси сыграет с командой Украины, а 12 числа в это же время встретится со сборной Словакии. Оба матча пройдут на Борисов-Арене.

Как сообщал УНИАН, в первом туре отбора Евро-2016 сборная Украины на своем поле проиграла команде Словакии - 0:1, а команда Беларуси сенсационно не смога обыграть на выезде сборную Люкембурга - 1:1.