Первая Олимпийская чемпионка Украины Нина Бочарова празднует 90-летний юбилей

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В 1949 году Нина Бочарова завоевала титул абсолютной чемпионки СССР, а в 1952 году, когда украинские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх (Игры XV Олимпиады в Хельсинки), она завоевала две золотые (бревно, команда первенство) и две серебряные (многоборье, командные упражнения с предметами) медали.

Нина Антоновна - яркий пример спортсменки и человека с большой буквы, у которой можно многому поучиться, прежде всего, как любить свою семью, свою страну и верой и правдой преданно служить избранному делу.

Национальный олимпийский комитет Украины и вся спортивная общественность желают юбилярше долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и олимпийского упорства.

Справка УНИАН: Нина Антоновна Бочарова родилась 24 сентября 1924 г. в с. Супруновка, Полтавская область.

Двукратная Олимпийская чемпионка и призер Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год), абсолютная чемпионка СССР (1949 год).

Автор уникального упражнения - поперечный шпагат на брусьях, который и до сих пор в мире никто не выполняет.

В 2012 году первая среди всех украинских спортсменов удостоена Ордена Национального олимпийского комитета.