Киевское «Динамо» ни с кем не будет прощаться?
Семин рассказал о сборах
|Юрий Семин. Фото АиФ
Основной темой разговора стали сборы, проведенные киевлянами, и подготовка ко второй части чемпионата.
"На сборах мы поработали очень качественно, - взял слово Юрий Семин - Не могу не отметить прекрасную организацию. Все было сделано на высшем уровне: проживание, питание, подбор соперников. Единственным минусом, если это можно так назвать, были слишком жесткие спарринги. Из-за них у нас на непродолжительное время вылетали игроки. Вспомним повреждения тех же Нинковича, Юссуфа... Ребров вот сейчас травмирован, но, думаю, к матчу с Днепром Сергей будет в обойме".
Журналисты пытались выяснить, с кем же из игроков попрощается руководство клуба после возобновления сезона. Но... тренер предпочел отшутиться:
"Что вы все прощаться, да прощаться? Костяк команды сформирован. На данный момент есть 16-18 человек, которые будут бороться за место в основном составе. Помимо всего прочего не будем забывать и о нашей молодежи. В ее рядах есть немало перспективных игроков, которых нужно понемногу подпускать и подтягивать к основе", - сказал Семин.