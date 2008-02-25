Киевское «Динамо» ни с кем не будет прощаться?

Сегодня главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин, генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе, тренер по физподготовке Винченцо Пинколини, а также несколько игроков дали пресс-конференцию.

Основной темой разговора стали сборы, проведенные киевлянами, и подготовка ко второй части чемпионата.

"На сборах мы поработали очень качественно, - взял слово Юрий Семин - Не могу не отметить прекрасную организацию. Все было сделано на высшем уровне: проживание, питание, подбор соперников. Единственным минусом, если это можно так назвать, были слишком жесткие спарринги. Из-за них у нас на непродолжительное время вылетали игроки. Вспомним повреждения тех же Нинковича, Юссуфа... Ребров вот сейчас травмирован, но, думаю, к матчу с Днепром Сергей будет в обойме".

Журналисты пытались выяснить, с кем же из игроков попрощается руководство клуба после возобновления сезона. Но... тренер предпочел отшутиться:

"Что вы все прощаться, да прощаться? Костяк команды сформирован. На данный момент есть 16-18 человек, которые будут бороться за место в основном составе. Помимо всего прочего не будем забывать и о нашей молодежи. В ее рядах есть немало перспективных игроков, которых нужно понемногу подпускать и подтягивать к основе", - сказал Семин.

Football.ua