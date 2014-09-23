Украинка Соловей стала призером ЧМ по велоспорту в разделке

В Понферраде (Испания) на чемпионате мира по велоспорту на шоссе разыграны медали в индивидуальной женской гонке с раздельным стартом на дистанции 29,5 км, где серебряным призером стала украинка Анна Соловей.

Она уступила победительнице из Германии Лизе Бреннауэр, но опередила на 2,57секунды американку Эвелин Стивенс, сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что Соловей лидировала на первой половине дистанции, однако в последнем секторе Бреннауэр не только отыграла трехсекундное отставание, но и сумела оторваться на 18,68 секунды.

Вторая украинка Татьяна Рябченко заняла 20-е место (отставание - 2 мин. 42,53 сек.) среди 47-ми участниц.

В индивидуальной «разделке» у юниоров победил немец Леннард Камна, опередив американца Адриена Косту на 45 секунд. Бронзовым призером стал австралиец Майкл Сторер.

Украинцы Марк Падун и Виталий Новаковский заняли 16-е и 22-е места соответственно, проиграв победителю более двух минут.