Украинский хоккей: быть или не быть…

Фактически, на сегодняшний день, не существует и сильнейшей команды страны, выступавшего в КХЛ «Донбасса». Базовый клуб сборной расформирован сроком на год (согласно договоренностям с Континентальной лигой), а игроки имеют право подписывать контракты с любыми другими командами на текущий сезон.

Собственно, сезон 2014/15 может стать фатальным для украинского хоккея. Некогда один из самых популярных видов спорта (во времена расцвета – в середине 80-х хоккейные матчи собирали аншлаги во Дворце спорта в Киеве) сейчас находится в глубоком кризисе. По кулуарной информации, в новом сезоне чемпионата Украины готовы принять участие лишь три клуба. И те, с определенными оговорками. В итоге, турнир, если и состоится, то может превратиться в аматорский, не имеющий ничего общего с официальным соревнованием, которое было еще год назад. Отсутствие финансирования в подавляющем большинстве клубов, убило на корню идею проведения Украинской хоккейной лиги.

Примечательно, что еще никогда в своей истории украинский хоккей не был в таком катастрофическом положении. Чемпионат страны проводился регулярно, собирая от 6 команд-участниц и более, что давало возможность проводить полноценное соревнование. Теперь же складывается ситуация, при которой проведение национального первенства может отмениться вовсе.

Взлеты 80-х и первая Олимпиада

Украинский хоккей имеет достаточно богатую историю и традиции. Зародившийся еще в середине 60-х годов, он достаточно быстро обрел популярность и своего постоянного болельщика. Первая хоккейная команда в Киеве была создана в 1963-м году – «Динамо». Разумеется, найти игроков «на ровном месте» не представлялось возможным. Поэтому коллектив пришлось собирать с миру по нитке. Переездом в столицу советской Украины соблазнились многие квалифицированные хоккеисты из клубов Москвы, Ленинграда, Горького… Так как далеко не всем находилось место в командах-лидерах советского хоккея. И было бы неразумно не воспользоваться возможностью заявить о себе в новом коллективе. При таких условиях, команда Дмитрия Богинова (первый тренер «Динамо») всего за два сезона прошла путь от низших лиг до элитного дивизиона советского хоккея, и в 1965-м году дебютировала в Высшей лиге чемпионата СССР. Дебют состоялся в новом ультрасовременном, по тем временам, Дворце спорта, вмещавшем около 8 тысяч зрителей и уступавшем, по этому показателю, только московскому Дворцу спорта «Лужники». Впрочем, весной 1970-го года «Динамо» выбыло из Высшей лиги, заняв последнее 12-е место в турнирной таблице чемпионата, а спустя три года и вовсе прекратило существование.

На смену «Динамо», летом 1973 года, пришел куда более знакомый и родной нынешнему хоккейному болельщику «Сокол». Команда вошла в Высшую лигу чемпионата СССР в 1978-м году, а спустя семь лет поднялась на вершину. В сезоне 1984/85 «Сокол» завоевал первую и единственную в своей истории медаль чемпионата СССР – бронзовую. К наивысшему союзному достижению киевский клуб привел Анатолий Богданов, возглавлявший «Сокол» на протяжении 15 сезонов. В этот период (с 1976 по 1991 год), под руководством Богданова, киевляне не только выиграли «бронзу», но и шесть раз входили в пятерку лучших клубов СССР, при этом дважды финишировав на 4-м месте.

После развала СССР, на ведущих позициях в украинском хоккее «Сокол», с перерывом в 3 года, продержался до 2010-го. Команда с переменным успехом участвовала в турнире-последователе чемпионата СССР – Межнациональной хоккейной лиге (просуществовал до 1997 года), Восточно-Европейской хоккейной лиге, чемпионат которой выигрывала в 1998 и 1999 годах, Открытом чемпионате России и белорусской Экстралиге. Но, вместе с тем, до 1999 года неизменно выигрывала чемпионат Украины. В сезонах 1999/2000 – 2001/2002 киевляне на время уступили пальму первенства «Беркуту», но, после перерыва, вернулись на привычное для себя 1-е место в 2003-м и уже не уступали его вплоть до 2010 года.

Пальму первенства у киевлян подхватил еще один клуб, с именем которого украинский хоккей связывают в последние годы – донецкий «Донбасс». Основанный в 2001-м году, клуб серьезно заявил о себе в 2010-м. Создав мощную инфраструктуру, команда успешно выступала в национальном чемпионате Украины, трижды подряд выиграв золотые медали (2010/11 – 2012/13), и в Высшей лиге чемпионата России (2011/12). Наконец, осенью 2012-го года, «Донбасс» приняли в Континентальную хоккейную лигу, где выступают сильнейшие клубы России и восточной Европы. И, если в первом сезоне команде не хватило каких-то двух очков, чтобы попасть в плей-офф турнира – Кубок Гагарина, то уже в сезоне 2013/14 «Донбасс» смотрелся в Регулярном чемпионате КХЛ весьма солидно. Вопрос о выходе в плей-офф даже не ставился, это подразумевалось само собой. Речь шла лишь о том, насколько далеко дончане продвинутся в плей-офф. Получилось дойти до ¼ финала – восьмерки сильнейших команд второй по силе лиги после североамериканской НХЛ.

Немало шороху на международной арене навела и сборная Украины, проведшая свой первый матч еще в апреле 1992-го, на товарищеском турнире в российском Санкт-Петербурге. С 1993-го команда участвует в чемпионатах мира, пройдя путь до Элитного дивизиона за 8 лет. С 2001-го по 2007-й годы украинцы ежегодно соревновались в элите мирового хоккея, а пиком стал 2002-й. В феврале команда дебютировала на Олимпийских играх (пока это единственный турнир Игр в истории команды), заняв в Солт-Лейк Сити 10-е место, а в мае сборная заняла 9-е место на ЧМ.

В дальнейшем сборная регулярно проваливала олимпийские отборы, а в 2007-м заняла последнее, 16-е место, на Чемпионате мира в Москве. И с тех пор в Элитный дивизион не возвращалась. Сейчас национальная команда Украины находится во втором по значимости дивизионе Чемпионата мира – 1А.

Холодное лето 2014-го

Еще весной нынешнего года для украинского хоккея ничто не предвещало беды. Национальная команда не совсем удачно выступила во втором дивизионе Чемпионата мира, но мы уже начали потихоньку привыкать к своему далеко не элитному статусу. «Донбассу» не разрешили проводить на своей арене матчи плей-офф КХЛ, но в Украине есть другие Дворцы. Тот же киевский, вполне подходит под регламент КХЛ (хотя, «Донбасс» выбрал куда более современную арену в Братиславе). Наконец, чемпионат Украины был доведен до логического конца и отмечен появлением новой отечественной команды с амбициями – киевского «Компаньона» - заявившегося, на правах чемпиона, в розыгрыш Континентального кубка.

Тем не менее, хроника нынешнего летнего хоккейного межсезонья (в Европе оно стартует в середине мая – с финальной сиреной последнего матча Чемпионата мира), мало чем отличается от ситуации в стране вообще. Все началось… с отголоска боевых действий в Донецке. В ночь на 27 мая в Донецке загорелась «Арена Дружба», тот самый Дворец, в котором чиновники КХЛ опасались проводить официальные матчи из-за нестабильной ситуации в регионе и в городе, в частности. В КХЛ, видимо, работают провидцы…

Около 5 утра десять боевиков разгромили и подожгли фан-магазин с атрибутикой ХК «Донбасс», находящийся внутри арены. Огонь быстро распространился по зданию. Руководство клуба связало происходящее с местью ДНР президенту клуба Борису Колесникову за участие его предприятий в акциях за мир, которые, за несколько дней до этого, инициировал Ринат Ахметов. В тот же день Колесников заявил, что 90 дней вполне хватит на полное восстановление арены, и, к началу нового сезона, КХЛ «Дружба» полностью возобновит свою работу. Впрочем, вскоре оказалось, что заявление президента клуба было слишком оптимистичным.

Ситуация в городе и регионе ухудшалась с каждым днем. Уже в начале июня руководство «Донбасса» заявило, что подыскивает запасную арену для проведения домашних игр КХЛ сезона 2014/15. А 18 июня «Донбасс» официально заявил, что пропустит новый сезон в КХЛ. Команда взяла академический спортивный отпуск – на 1 год – с правом возвращения в лигу в сезоне 2015/16. Отказался от участия в турнире Молодежной хоккейной лиги и второй состав украинского клуба – «Молодая гвардия». Вместе с тем, игрокам команды было предоставлено право трудоустраиваться в другие клубы КХЛ сроком на один сезон.

Стоит отметить, что, поначалу, далеко не все игроки этим правом воспользовались. На фоне многих своих оппонентов, «Донбасс» имел колоссальное преимущество в инфраструктуре и финансировании, входя в десятку ведущих клубов Европы. К тому же, чтобы не терять год даром, руководство клуба приняло решение вернуться в национальный чемпионат (в сезоне 2013/14 ни одна команда клуба во внутреннем первенстве не участвовала). Впрочем, уже 22 июля в Донецке окончательно смирились с тем, что ближайший год они вынуждены будут пропустить. «Донбасс» снялся с чемпионата Украины, так как в клубе посчитали не логичным удерживать хоккеистов в чемпионате из пяти команд.

Заявление «Донбасса» последовало вслед за демаршем руководства Украинской хоккейной лиги. К середине июля, из потенциальных 10 клубов-участников УХЛ, подтвердить свое участие в чемпионате нового сезона сумели лишь 5 клубов. И 14 июля последовало заявление руководства лиги о том, что сезон УХЛ 2014/15 не состоится. К тому же, в Федерации хоккея Украины поспешили заявить, что права на проведение национального первенства никому не передавались.

Наконец, 15 августа Федерация хоккея Украины официально отозвала заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А, запланированного на апрель 2015-го года. Этот шаг, в связи с событиями на Донбассе, ожидался уже давно. Ведь турнир планировалось провести в той самой «Арене Дружба» в Донецке. И все же у болельщиков теплилась надежда. Ведь ЧМ вполне можно было провести в столичном Дворце спорта. К тому же в Киеве неоднократно проводились различные мировые хоккейные форумы – и среди женских команд, и среди мужских юниорских, и среди мужских взрослых. Но чуда не произошло… Найти денег на проведение турнира у Федерации не вышло. В итоге, на своем очередном Конгрессе, ИИХФ приняла решение перенести соревнования в польский Краков.

Единственным белым пятном можно было считать тот факт, что действующий чемпион Украины «Компаньон» заявился в Континентальный кубок. Но… 5 июля стало известно, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы. Администратор команды Сергей Верников в интервью телеканалу «Хоккей» прямо признавался: «Нет смысла скрывать: у «Компаньона» есть задолженность по прошлому сезону и перед игроками, и перед тренерским персоналом. Мы должны за лед, мы должны за форму. Мы сейчас находимся на стадии ожидания погашения долгов. Соответственно, если есть долги, не может идти речь о будущем сезоне. Для нас это так: пока не расплатимся, не будем рассматривать вопрос участия в лиге». В итоге, клуб так и не смог подтвердить участия в чемпионате Украины нового сезона. Равно как и погасить задолженность. Правда, команда еще официально не снялась с розыгрыша Континентального кубка. Но даже тренировок накануне сезона коллектив не проводит до сих пор.

Туманное будущее

Если летом еще звучала цифра в пять команд из десяти, готовых подтвердить участие в новом сезоне, то сейчас речь уже идет о трех. На данный момент, готовность участвовать в чемпионате Украины изъявляют ХК «Кременчуг», киевский «Дженералз» и харьковский «Витязь». Однако проводить чемпионат с тремя командами невозможно в принципе. Нужен, как минимум, еще один коллектив. Есть даже предварительный проект регламента будущего чемпионата. Но…

Показательный факт: в Украине не так много хоккеистов высокого уровня, востребованных в Европе или России. Даже таких не хоккейных странах, как Польша, Великобритания или Франция. Тем не менее, за период летнего межсезонья, сменить украинские клубы на зарубежные сумели 29 игроков. Цифра не маленькая. Ведь хоккейный рынок тоже имеет свои особенности и совсем не похож на футбольный аналог…

При таком массовом оттоке игроков рассчитывать на высокий уровень национального первенства (даже если турнир состоится), не приходится. Конечно, в ФХУ рассматривают крайний вариант – провести сезон в формате аматорской Лиги. Понятно, что, в таком случае, ФХУ, как минимум, понесет огромные репутационные потери. Не говоря уже о том, что восстановить профессиональный чемпионат «с нуля» летом 2015-го будет задачей архисложной, если вообще выполнимой. Тогда украинский хоккей останется лишь на уровне сборной. А максимум для востановленного «Донбасса» - возвращение в КХЛ.

Что касается сборной, первые игры в сезоне 2014/15 команда проведет лишь в феврале. И это не было бы проблемой, если бы базовая команда сборной – ХК «Донбасс» - принимала участие в чемпионате КХЛ. Загвоздка в том, что календарь составлялся заранее, поэтому особых усилий, чтобы обязательно играть в ноябре, украинская сторона не прилагала.

Новый главный тренер команды Александр Годынюк (сменивший в августе экс-тренера «Донбасса» и сборной Украины Андрея Назарова) отмечает: «Мы, скорее всего, начнем в феврале. Будет такой мини-чемпионат мира в Польше. Встретятся основные фавориты Дивизиона 1А - Украина, Венгрия, Казахстан и Польша. Будем начинать с февральского сбора, и февральского турнира-«челленджа». И уже непосредственно перед чемпионатом мира у нас будет второй сбор. В зависимости от того, как игроки будут освобождаться из клубных команд, где-то за 18-20 дней до старта ЧМ, мы будем начинать собирать игроков, которые освободились, и проводить сбор».

Кстати, проблемы отсутствия национального чемпионата, с учетом того, что все ведущие игроки страны трудоустроены, Годынюка, как тренера сборной, практически не волнуют: «То, что не будет проводиться внутренний чемпионат страны в том формате, к которому мы все привыкли, не должно сказываться на наших задачах и на кандидатах в сборную. На сегодняшний день ребята, в основном все, играют в приличных чемпионатах, получают достаточно игрового времени. Такие примеры есть, есть сборная Словении, в которой основная масса игроков играет за рубежом, в неплохих лигах. Они выступают везде в Европе, играют успешно. Словенцы были на Олимпиаде. Так что, такая практика существует, и мы видим, что она имеет право на жизнь. Конечно же, хотелось бы иметь свой хороший чемпионат, но как-то у нас не получается». Проблемой остается минимальное количество времени для налаживания игровых связок. Хоккеисты просто могут не успеть сыграться до начала мирового первенства. А это может сказаться уже непосредственно в играх первенства мира, где, в решающий момент, из-за несогласованный действий, можно пропустить гол.

Вот только 29 игроков, которым повезло устроиться в зарубежных клубах, далеко не вся хоккейная Украина. Да и болельщика, который ходил на матчи национального чемпионата, сбрасывать со счетов негоже. Но просвета пока не видно…

Кирилл Стадниченко