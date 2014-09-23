«Карпаты» лишены трех очков в турнирной таблице УПЛ

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

"Данная санкция была применена к клубу за невыполнение решения Палаты по разрешению споров Федерации футбола Украины (ПРС ФФУ) от 20.11.2013 г. по делу № 103/10/2013 «О заявлении футболиста Мартина Богатинова о неисполнении со стороны ФК «Карпаты» финансовых обязательств согласно контракту", - говорится в сообщении.

КДК также проинформировал, что клуб был предупрежден (23.01.2014 г.) и применены к нему последовательные финансовые санкции (06.03.2014 г., 30.04.2014 г. и 27.05.2014 г.), однако решение ПРС ФФУ до сих пор не выполнено. В то же время КДК уже исчерпал возможность применения финансовых санкций к клубу.

Таким образом, на данный момент "Карпаты" имеют в таблице УПЛ 2 очка, вместо 5 заработанных (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения), а также команда опустилась с 12-го на 13-е место в таблице, пропустив вперед ужгородскую "Говерлу", которая имеет 4 балла.

"Карпаты" делят 13-14 место с мариупольским "Ильичевцем", однако, опережают оппонента по дополнительным показателям.