Украинка Свитолина выиграла второй матч на теннисном турнире в Ухане

Матч, продолжавшийся 1 час 24 минуты, завершился победой украинки со счетом 7:6(3), 6:3, сообщает Теннисный портал Украины.

Свитолина реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов, Лисицки – 2 из 2. Обе соперницы допустили по 3 ошибки на подаче, при этом украинка однажды подала навылет, а немка – 3 раза.

За выход в четвертьфинал соревнований Свитолина завтра сразится с 20-летней испанкой Гарбин Мугурусой, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Испанка, в своем матче второго круга, сенсационно выбила из борьбы 2-ю ракетку мира, 22-летнюю румынку Симону Халеп - 2:6, 6:2, 6:3.

Свитолина еще ни разу не выигрывала у Мугурусы. Счет их личных противостояний - 0:2.

Как сообщал УНИАН, турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open (призовой фонд $2.44 млн) проходит в Ухане с 22 по 28 сентября.