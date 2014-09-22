"Днепр" вышел в лидеры Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал донецкий "Олимпик" и выиграл со счетом 5:0.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

"Днепр" с самого начала игры имел полное преимущество над соперником, открыв счет уже на 9-й минуте. В атаке, развивашейся по центру поля, Руслан Ротань сделал передачу на Бруну Гаму, тот покатил мяч чуть дальше вправо, а там Евгению Селезневу нужно было лишь закатить мяч в пустые ворота - 1:0.

После перерыва соперник быстро пропустил второй гол, а затем и вовсе опустил руки, позволив хозяевам поля довести счет до разгромного. На 49-й минуте Ротань выполнил навес со штрафного, вратарь дончан Игорь Литовка неудачно отбил мяч, и Гама ударом в касание в прыжке отправил мяч в дальний верхний угол ворот. А на 75-й минуте "Днепр" довел свой перевес до крупного. После навеса Ротаня со штрафного Дуглас Баселар пробил головой, находясь спиной к воротам, переправил мяч в ворота. А спустя минуту, на 76-й, в атаке правым флангом Роман Зозуля сделал передачу в центр на Калинича, и тот в касание вогнал мяч в ворота. Наконец, на 89-й минуте Никола Калинич сделал дубль, получив пас возле линии штрафной площади, сместившись в центр и пробив точно по воротам - 5:0.

Таким образом, "Днепр" набрал 19 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице Премьер-лиги. На втором месте идет донецкий "Шахтер" - 18, на третьем - киевское "Динамо" - 17.

8-й тур УПЛ состоится 3-5 октября.