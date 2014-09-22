"Динамо" разгромило "Волынь" в матче УПЛ

В Киеве завершился матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало луцкую "Волынь" и выиграло со счетом 4:1.

Судьба игры была решена в середине первого тайма.

Киевляне с самого начала захватили игровое и территориальное преимущество. А открыть счет хозяева поля сумели уже на 18-й минуте. Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда обыгрались в штрафной, Ярмоленко еще и успел уйти от защитника и несильным, но очень точным ударом отправил мяч в угол ворот. Спустя еще 18 минут, на 36-й, Джермейн Ленс и Ярмоленко вдвоем вышли на одного вратаря лучан Виталия Недилько, воспользовавшись грубейшей позиционной ошибкой гостей в обороне и после передачи украинца Ленс спокойно закатил мяч в пустые ворота - 2:0.

После перерыва киевляне продолжали безраздельно владеть инициативой. На 61-й минуте Евгений Макаренко сделал длинную передачу на ход Ярмоленко, тот принял мяч, сместился в центр и своим фирменным ударом отправил мяч в дальний верхний угол - 3:0. Правда, на 72-й минуте Ивица Жунич сумел сократить разрыв в счете. Высоко выпрыгнув в штрафной, Жунич головой отправил мяч от штанги в ворота. Но, на 85-й минуте крупное преимущество киевлян восстановил своим голом Владислав Калитвинцев. С линии штрафной Ленс сделал передачу вправо на Калитвинцева, и тот с довольно острого угла пробил точно в дальний верхний угол - 4:1.

Таким образом, киевляне набрали 17 очков и вышли на второе место в турнирной таблице УПЛ.

7-й тур завершится игрой "Днепр" - "Олимпик", которая начнется в 21.00.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.