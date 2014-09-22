УПЛ, 7-й тур, "Днепр" - "Олимпик": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Днепропетровске состоится матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" примет донецкий "Олимпик".

В этом матче сойдутся команды, занимающие 2-е и 5-е места в турнирной таблице.

Днепропетровский "Днепр", как и в прошлом сезоне, является одним из лидеров национального первенства. Более того, в случае победы в сегодняшнем матче с "Олимпиком", команда выйдет на первое место в таблице и станет единоличным лидером. В 6 предыдущих матчах "Днепр" выиграл 5 раз и однажды свел матч вничью, не сумев одолеть полтавскую "Ворсклу" - 1:1. В свою очередь, идущий пока на 1-м месте донецкий "Шахтер" после 6-ти побед подряд оступился во вчерашней игре с луганской "Зарей" - 0:1. У "Шахтера" по-прежнему 18 очков, в то время, как у "Днепра" - 16. В случае победы "Днепр" наберет 19 баллов.

Впрочем, выиграть у "Олимпика" будет весьма непросто. Дебютант Премьер-лиги уже в первом сезоне показывает весьма достойные результаты и занимает 5-е место в текущей турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" выиграл 3 матча, однажды сыграл вничью и дважды проиграл - 10 очков. При этом, "Олимпик" свел вничью матч в Киеве с "Динамо" - 0:0, но потерпел разгромные поражения от одесского "Черноморца" (0:4) и донецкого "Шахтера" (0:5). Как и любой команде-дебютанту, донецкому коллективу не хватает стабильности. В случае, если дончане сумеют войти в игру, то матч будет весьма упорным и напряженным.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является днепропетровский клуб. На победу "Днепра" ставки принимаются с коэффициентом 1,25 к 1, в то время как на ничью - 6,5 к 1, а на победу "Олимпика" - 13 к 1.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 11. Селезнев.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 21. Бартулович, 89. Политыло, 90. Мигунов, 9. Калинич.

"Олимпик": 72. Литовка, 3. Иванов, 4. Гришко, 23. Шериф, 34. Дитятьев, 5. Дорошенко К., 6. Еременко Д., 7. Драченко, 13. Огиря, 19. Тищенко И., 77. Кадимян.

Запасные: 1. Махарадзе, 22. Мищенко А., 9. Сытник Ал., 11. Моха, 30. Одинцов, 10. Гельзин, 18. Семенина.