Украинская теннисистка Свитолина выиграла в первом круге турнира в китайском Ухане

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В стартовом матче харьковчанка уверенно обыграла итальянскую теннисистку Камиллу Джорджи - 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Свитолиной 2 эйса. Ее соперница отметилась 6 подачами навылет и 6 двойными ошибками. Украинка сделала 5 брейков, в то время как итальянская теннисистка - только 1.

Соперницей Свитолины во втором круге будет Сабин Лисицки из Германии, занимающая в мировом рейтинге 26-е место. Она в первом круге одержала победу над 15-й ракеткой мира чешкой Люси Шафаржовой - 7:5, 2:6, 6:3.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,44 млн., проходит в Ухане с 22 по 28 сентября.