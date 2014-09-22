Украинская теннисистка Свитолина выиграла в первом круге турнира в китайском Ухане
16:57, 22 сентября 2014Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира WTA Premier в Ухане (Китай).
Свитолина вышла во второй круг турнира в Китае / sq.com.ua
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В стартовом матче харьковчанка уверенно обыграла итальянскую теннисистку Камиллу Джорджи - 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету Свитолиной 2 эйса. Ее соперница отметилась 6 подачами навылет и 6 двойными ошибками. Украинка сделала 5 брейков, в то время как итальянская теннисистка - только 1.
Соперницей Свитолины во втором круге будет Сабин Лисицки из Германии, занимающая в мировом рейтинге 26-е место. Она в первом круге одержала победу над 15-й ракеткой мира чешкой Люси Шафаржовой - 7:5, 2:6, 6:3.
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,44 млн., проходит в Ухане с 22 по 28 сентября.
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