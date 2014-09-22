УПЛ, 7-й тур, "Динамо" - "Волынь": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором "Динамо" будет принимать луцкую "Волынь". В этой игре сойдутся команды, занимающие 3-е и 7-е места в турнирной таблице чемпионата.

Киевляне весьма уверенно начали новый сезон, выиграв 4 из 6 матчей национального чемпионата, пройдя в 1/8 финала Кубка Украины и разгромив португальский "Риу Аве" в стартовой игре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Но, с другой стороны, команда Сергея Реброва дважды потеряла очки в играх, где являлась фаворитом. Киевляне сыграли вничью дома с донецким "Олимпиком" - 0:0, а затем не смогли выиграть гостевой матч у луганской "Зари" - 2:2. Это говорит о нестабильности одного из фаворитов нынешнего чемпионата. И прогнозировать успех в игре с "Волынью" можно только с оговоркой на то, что команда будет собрана и сконцентрирована на результате.

Что касается "Волыни", то луцкая команда, на протяжении многих лет являющаяся середняком украинского футбола, в этом году также располагается на экваторе таблицы - 7-е место из 14 команд. На счету лучан 3 победы при 3 поражениях и 9 набранных очков. Команда обыграла мариупольский "Ильичевец", луганскую "Зарю" и запорожский "Металлург", уступив, в свою очередь, днепропетровскому "Днепру", одесскому "Черноморцу" и львовским "Карпатам". Как видно, в играх с командами из пятерки лидеров украинского футбола "Волынь" испытывает большие проблемы.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,24 к 1. В то же время, коэффициент на ничью составляет 7,5 к 1, а на победу гостей - 11 к 1.

Стартовые составы команд:

"Динамо": 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 27. Макаренко Е., 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец.

Запасные: 72. Рудько, 3. Селин, 26. Бурда, 29. Буяльский, 45. Калитвинцев В., 20. Гусев О., 91. Теодорчик.

"Волынь": 42. Недилько, 3. Симинин, 15. Жунич, 4. Приндета, 6. Бабенко Р., 9. Мемешев, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 93. Матей.

Запасные: 74. Кичак, 5. Воронин С., 30. Гуменюк О., 33. Новак, 79. Бабатунде, 17. Мариотто Д., 89. Козьбан.