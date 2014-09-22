В Украине впервые состоится вручение премии лучшим юным спортсменам - Junior Sports Awards Ukraine

Это будет дебютное для Украины подобное событие, призванное популяризовать развитие юношеского спорта, сообщили в оргкомитете премии.

Идея Junior Sports Awards, организатором которой выступили официальный фан-клуб братьев Кличко и EA Secret Service, состоит в том, чтобы поддержать юных чемпионов в возрасте до 18 лет, которые уже сейчас демонстрируют значительные достижения в спорте.

Первыми номинантами ежегодной всеукраинской премии Junior Sports Awards станут победители и призеры главного старта нынешнего сезона - летних юношеских Олимпийских игр, которые прошли в августе в Нанкине (Китай). В составе сборной Украины в Играх приняли участие 58 спортсменов, которые завоевали 9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей и заняли 6-е место в неофициальном командном зачете.

Как сообщал УНИАН, с 2005-го года по инициативе НОК Украины ежегодно присуждается премия "Герои спортивного года", которая вручается спортсменам в нескольких номинациях за достижения в соревнованиях взрослых.