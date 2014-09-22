Украинские теннисистки поднялись в рейтинге WTA

Согласно новой версии в Топ-100 две украинские теннисистки и обе поднялись на одну позицию каждая - Элина Свитолина с 35-й на 34-ю, Леся Цуренко с 98-й на 97-ю, сообщает официальный сайт WTA.

Места во второй сотне рейтинга занимают семь украинок и только Юлия Бельгейзимер поднялась на одну позицию, заняв 176-е место. Остальные украинки ослабили свои позиции: на два пункта опустилась Марина Заневская (129-я), на три – Екатерина Козлова (150), Анастасия Васильева (166) и Людмила Киченок (178), на один – Надежда Киченок (183).

В пятерку сильнейших теннисисток мира вошла китаянка Ли На, которая поднялась с 6-го на 5-е место. Любопытно, что на прошлой неделе китаянка объвяила о завершении карьеры.

Возглавляет мировой рейтинг американка Серена Уильямс. Следом за ней идут румынка Симона Халеп, Петра Квитова из Чехии и россиянка Мария Шарапова.

В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) двое украинцев, находящиеся в Топ-100, сохранили свои позиции. Александр Долгополов остался 23-й ракеткой мира, Сергей Стаховский – 90-й.

В стане лидеров изменений не произошло. Пятерку лучших игроков по-прежнему составляют Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Станислас Вавринка (Швейцария) и Давид Феррер (Испания).