Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Российскую газету».

Пилот вышел на трассу в Евпатории на автомобиле Nissan GT-R. Машина развила скорость около 300 километров в час, однако после финиша Керн не затормозил, а продолжил движение. В результате автомобиль врезался в бетонное заграждение и вылетел с трассы, Керн погиб на месте от столкновения.

По одной из версий, у машины Керна не сработали тормоза из-за поломки дроссельного троса. Очевидцы также заявили, что после старта гонщик потерял сознание от перегрузки.

Перед смертью московскому гонщику удалось установить рекорд России. Он проехал километр трассы за 9,8 секунды.

Как сообщал УНИАН, в марте Россия ввела в Крым войска и аннексировала украинский полуостров. С тех пор там прошли многочисленные соревнования, в том числе и по автоспорту.

Напомним, ранее в анексированном Крыму погиб член Совета федерации РФ от Магаданской области Владимир Кулаков, который голосовал за аннексию и оккупацию Крыма.