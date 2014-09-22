Украинка Елистратова победила на мадридском этапе Кубка Европы по триатлону

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка преодолела дистанцию за 2 часа 10 минут 02 секунды. Елистратова опередила на 32 секунды новозеландку Аннеке Дженкинс и на 1 минуту 14 секунд – британку Джессику Лермонт.

Инна рыжих сошла с дистанции, не сумев финишировать.

У мужчин первенствовал россиянин Дмитрий Полянский - 1 час 53 минуты 50 секунд. Француз Фредерик Белабр финишировал вторым, уступив победителю четыре секунды, третьим призером стал норвежец Кристиан Блюменфельд с отставанием в 18 секунд.

Украинцы Дании Сапунов и Егор Мартыненко заняли 16-е и 21-е места соответственно.

Как сообщал УНИАН, две недели назад Елистратова выиграла этап Кубка Европы в Констанце-Мамае (Румыния).