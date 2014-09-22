Украинка Елистратова победила на мадридском этапе Кубка Европы по триатлону
14:01, 22 сентября 2014Спорт
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В Мадриде (Испания) прошел этап Кубка Европы по триатлону, где в соревнованиях женщин уверенно победила украинка Юлия Елистратова.
Юлия Елистратова выиграла два подряд этапа Кубка Европы / noc-ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка преодолела дистанцию за 2 часа 10 минут 02 секунды. Елистратова опередила на 32 секунды новозеландку Аннеке Дженкинс и на 1 минуту 14 секунд – британку Джессику Лермонт.
Инна рыжих сошла с дистанции, не сумев финишировать.
У мужчин первенствовал россиянин Дмитрий Полянский - 1 час 53 минуты 50 секунд. Француз Фредерик Белабр финишировал вторым, уступив победителю четыре секунды, третьим призером стал норвежец Кристиан Блюменфельд с отставанием в 18 секунд.
Украинцы Дании Сапунов и Егор Мартыненко заняли 16-е и 21-е места соответственно.
Как сообщал УНИАН, две недели назад Елистратова выиграла этап Кубка Европы в Констанце-Мамае (Румыния).
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