Центральный матч 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится 5 октября

Дирекция украинской футбольной Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 8-го тура Чемпионата Украины сезона 2014/2015 гг., определив, в частности, что центральный матч тура - "Динамо" против "Шахтера" - состоится 5 октября в 19.30.

Об этом сообщает пресс-служба ПЛ. Полное расписание тура выглядит следующим образом: 3 октября (пятница): "Волынь" - "Ворскла" 19:00. 4 октября (суббота): "Олимпик" - "Карпаты" 14:00, "Заря" - "Говерла" 17:00, "Черноморец" - "Металлург" Д. 19:30. 5 октября (суббота): "Ильичевец" - "Днепр" 14:00, "Металлист" - "Металлург" З. 17:00, "Динамо" - "Шахтер" 19:30. На данный момент, "Шахтер" и "Динамо" идут в турнирной таблице УПЛ, соответственно, на первом и третьем местах.

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