УПЛ: "Металлист" и "Черноморец" вновь потеряли очки

Харьковский "Металлист" сыграл вничью во Львове с "Карпатами" - 3:3, а одесский "Черноморец" не смог обыграть ужгородскую "Говерлу" - 0:0.

Матчи проходили в рамках 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Игра во Львове началась достаточно бурно и в течении первых 34-х минут были забиты сразу четыре гола.

На 18-й минуте харьковчанин Денис Кулаков прошел по правому флангу и сделал передачу на линию штрафной. Жажа промахнулся по мячу, а Сергей Болбат классно пробил - мяч попал в перекладину и опустился за линией ворот. А спустя 5 минут Хавьер Рибейро реализовал пенальти, удвоив преимущество харьковчан.

Впрочем, хозяева поля довольно быстро пришли в себя и отыграли гандикап. Уже на 26-й минуте Олег Голодюк со штрафного пробил в ближний угол - мяч перед воротами ударился о газон и залетел в сетку между штангой и голкипером. В этом эпизоде грубо ошибся вратарь харьковчан Александр Горяинов. А на 34-й минуте Павел Ксенз прострелил с фланга и Денис Кожанов замкнул передачу - мяч ударился о газон и влетел под перекладину - 2:2.

В третий раз "Металлист" вышел вперед на 54-й минуте. Обыгравшись с Владимиром Гоменюком, Жажа Коэльо слева ворвался в штрафную и нанес точный удар - мяч пролетел между ногами у Романа Мысака - 3:2. Но, уже в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, после розыгрыша аута на левом фланге Ярослав Мартынюк сделал навес и Грегор Балажиц нанес удар головой, после котрого мяч ударился о газон и влетел в сетку - 3:3.

В параллельно проходившем матче в Ужгороде игра шла с небольшим игровым и территориальным преимуществом гостей, но забить гол ни одна из команд так и не смогла - 0:0.

7-й тур УПЛ завершится в понедельник, 22 сентября, матчами "Динамо" - "Волынь" и "Днепр" - "Олимпик".