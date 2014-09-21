Премьер-лига, 7-й тур, "Карпаты" - "Металлист", онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают харьковский "Металлист".

Встречаются команды, которые занимают 12-е и 9-е места в турнирной таблице, соответственно.

Обе команды крайне неудачно начали сезон во внутреннем первенстве. Так, "Карпаты" в 6 матчах набрали лишь 4 очка. В самом первом туре львовяне сыграли вничью с ужгородской "Говерлой" - 2:2, а в 4-м туре сумели в гостях одолеть луцкую "Волынь" - 2:0. Остальные 4 матча команда проиграла и сейчас находится внизу турнирной таблицы, вплотную примыкая к "зоне вылета".

В свою очередь, "Металлист" набирал очки в половине матчей, дважды выиграв, один раз сыграв вничью и трижды проиграв - 7 баллов. Тем не менее, для команды, которая на протяжении 8 лет неизменно входила в тройку сильнейших в Премьер-лиге, нынешнее промежуточное 9-е место - настоящий провал.

В этом матче на котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом считается харьковская команда. На победу "Металлиста" ставки принимаются с коэффициентом 2,12 к 1, в то время как на ничью 2,35 к 1, а на победу "Карпат" - 3,4 к 1.

Стартовые составы команд:

"Карпаты": 23. Мисак, 92. Чачуа, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

Запасные: 29. Ильющенков, 22. Пучковский, 26. Новотрясов, 70. Лобай, 16. Худобяк, 18. Кополовец, 19. Мартынюк.

"Металлист": 29. Горяинов, 77. Кобин, 6. Торсильери, 30. Папа Гуйе, 17. Пшеничных, 32. Красноперов, 22. Кулаков, 10. Хавьер, 7. Болбат, 14. Гоменюк, 50. Жажа.

Запасные: 81. Дишленкович, 4. Березовчук, 45. Осман А., 36. Краев, 43. Ткачук Ю., 82. Ребенок, 46. Радченко А.