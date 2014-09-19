Трое украинцев претендуют на звание лучших спортсменов года в Европе

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

На звание лучшего легкоатлета 2014 года по версии Европейской атлетической ассоциации (EAA) претендует Богдан Бондаренко. В этом году на этапе «Бриллиантовой лиги» в Нью-Йорке украинец повторил рекорд Европы по прыжкам в высоту, который держался в течение 27 лет (2,42 м), и тем самым установил национальный рекорд Украины. Бондаренко выиграл чемпионат Европы, Континентальный кубок ИААФ, три этапа «Бриллиантовой лиги». Сезон у Богдана длился четыре месяца, в течение которых ему удалось сохранить форму, которая позволяла прыгать на уровне 2,40 м и выше на всех ключевых стартах.

За Богдана Бондаренко можно проголосовать здесь.

На звание лучшей легкоатлетки 2014 года по версии ЕА претендует Ольга Саладуха. В этом году Ольга выиграла серебряную медаль чемпионата мира в помещении в тройном прыжке. Это был единственный официальный турнир, на котором у украинки раньше не было наград. Второй она была и на командном чемпионате Европы. А в Цюрихе выиграла третий подряд титул чемпионки Европы. Сезон Саладуха завершила третьим местом на Континентальном кубке ИААФ.

За Ольгу Саладуху можно проголосовать здесь.

На звание «Восходящая звезда» в 2014 году по версии ЕА претендует Алена Шамотина. Она стала первой в истории Украины спортсменкой, которая выиграла медаль юниорского чемпионата мира по метанию молота - и сразу «золото» (66,05 м). В марте Алена была второй на зимнем Кубке Европы по метаниям среди молодежи. Ей принадлежит и лучший результат сезона в мире среди юниоров - 68,43 м, что более, чем на метр превосходит результат ближайшей преследовательницы.

За Алену Шамотину можно проголосовать здесь.

Голосование во всех трех категориях длится до 3 октября.